В Рязань приехал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев

В Рязань с рабочим визитом прибыл заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, сообщает телеграм-канал регионального Избиркома.

В ходе визита Николай Иванович примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Конституции Российской Федерации, открытии Центра избирательного права и процесса юридического института РГУ имени С. А. Есенина, посетит выставку «История выборов в Рязанской области», проведёт встречи и круглые столы с молодёжью и экспертным сообществом, а также вручит награды ЦИК России представителям избирательных комиссий региона.

Утром Булаев провел встречу с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.