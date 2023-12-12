Вторник, 12 декабря, 2023
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В Рязань приехал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев

7info
Николай Булаев, фото: cikrf.ru
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В Рязань с рабочим визитом прибыл заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, сообщает телеграм-канал регионального Избиркома.

В ходе визита Николай Иванович примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Конституции Российской Федерации, открытии Центра избирательного права и процесса юридического института РГУ имени С. А. Есенина, посетит выставку «История выборов в Рязанской области», проведёт встречи и круглые столы с молодёжью и экспертным сообществом, а также вручит награды ЦИК России представителям избирательных комиссий региона.

Утром Булаев провел встречу с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.

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