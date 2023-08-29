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В РГУ имени Есенина поступили четыре стобалльницы и призёр престижной олимпиады

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Во вторник, 29 августа, в Рязанском госуниверситете прошла пресс-конференция, посвящённая итогам набора обучающихся. Основные показатели набора обнародовал и. о. ректора вуза Игорь Мурог.

Мурог рассказал, что в этом году в РГУ поступили четыре абитуриентки, которые набрали 100 балов на Едином государственном экзамене. Также в вуз зачислена девушка-призёр престижной олимпиады «Высшая проба».  Учиться в Рязань она приехала их Новоалтайска.

Одна из стобалльниц – выпускница рязанского лицея №4 Екатерина Шишкова. Девушка сдала на высший балл литературу, в РГУ она будет обучаться на направлении «русский язык и литература» факультета русской филологии и национальной культуры. Девушка в том числе подавала документы в столичные вузы – МГПУ и МГУ. Однако выбор был за университетом в родном городе, потому что не захотела уезжать из Рязанской области.

— Благодаря друзьям, которые уже в этом вузе учатся, я знаю: студенческое сообщество в РГУ очень плотное, очень дружественное и инициативное. Мне известно о студенческом театре «Переход», о педагогическом отряде «Синяя птица». Я очень заинтересована в том, чтобы поучаствовать в работе этих организаций. Профессия учителя заставляет тебя учиться самому, а для меня это очень важно, — объяснила свой выбор девушка.

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