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Среда, 16 июня, 2021
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В посадке Хамбушево обнаружены гниющие останки скота

7info7
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Гниющие останки рогатого скота обнаружены в Рязани Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Несанкицонированный скотомогильник обнаружили в лесопосадке района Хамбушево, недалеко от перекрёстка Куйбышевского шоссе и улицы Новосёлковской. На место выехали специалисты городской ветстанции. Они соберут и уничтожат гниющие отходы.

В настоящий момент Россельхознадзор устанавливает лица, которые выбросили останки животных. Виновным грозит административная ответственность.

В случае обнаружения жителями Рязанской области фактов ненадлежащего размещения и утилизации биологических отходов просьба обращаться по телефону отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 8-4912-37-33-59.

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