В посадке Хамбушево обнаружены гниющие останки скота

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Гниющие останки рогатого скота обнаружены в Рязани Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Несанкицонированный скотомогильник обнаружили в лесопосадке района Хамбушево, недалеко от перекрёстка Куйбышевского шоссе и улицы Новосёлковской. На место выехали специалисты городской ветстанции. Они соберут и уничтожат гниющие отходы.

В настоящий момент Россельхознадзор устанавливает лица, которые выбросили останки животных. Виновным грозит административная ответственность.