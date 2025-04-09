В Подмосковье выросли сугробы до 33 сантиметров, такого не было и зимой

Аномальные апрельские снегопады привели к значительному увеличению снежного покрова в столичном регионе. Местами высота сугробов достигла 30 и более сантиметров, пишет портал «Метеовести».

Больше всего снега выпало в Клину — 33 см, в Дмитрове — 30 см, в Павловском Посаде — 29 см, в Волоколамске — 26 см.

В Москве зафиксированы следующие значения:

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на ВДНХ и Балчуге — по 16 см,

в Тушино — 20 см,

на территории МГУ — 23 см,

что более чем в два раза превышает климатическую норму для этого времени года.

Таких сугробов не было в столице за всю зиму 2025 года.

Абсолютный рекорд по снегу в апреле в Москве по-прежнему остаётся за 1895 годом, когда 9 апреля в городе лежал 50-сантиметровый слой снега.

В Рязани сегодня также выпал снег, но, похоже, он довольно быстро растает.