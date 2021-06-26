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Суббота, 26 июня, 2021
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В Подмосковье отец насиловал сыновей, которых бросила мать

Никита Брыкин
В Подмосковье отец насиловал сыновей, которых бросила мать
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Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Орехово-Зуева, который подозревается в насилии над детьми, пишет МК.

Известно, что в полицию обратилась 63-летняя бабушка школьников. Выяснилось, что их 35-летняя мать давно ушла от мужа к другому кавалеру. Воспитывать двух малолетних сыновей стал отец.

Однажды 10-летний мальчик случайно встретил родительницу на улице и пожаловался, что папа заставляет его и 16-летнего брата заниматься с ним сексом – как вместе, так и по отдельности. Это продолжалось с лета 2019 года.

В отношении матери собирается материал о лишении ее родительских прав.

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