В Подмосковье отец насиловал сыновей, которых бросила мать

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Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Орехово-Зуева, который подозревается в насилии над детьми, пишет МК.

Известно, что в полицию обратилась 63-летняя бабушка школьников. Выяснилось, что их 35-летняя мать давно ушла от мужа к другому кавалеру. Воспитывать двух малолетних сыновей стал отец.

Однажды 10-летний мальчик случайно встретил родительницу на улице и пожаловался, что папа заставляет его и 16-летнего брата заниматься с ним сексом – как вместе, так и по отдельности. Это продолжалось с лета 2019 года.

В отношении матери собирается материал о лишении ее родительских прав.