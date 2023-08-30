В Олимпийском городке в Рязани состоится «День Соседей»

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3 сентября, в Олимпийском городке в Рязани состоится праздник «День Соседей», посвящённый передаче ключей новосёлам ЖК «Северный». О празднике сообщила в пресс-служба «Северной Компании».

Праздник для собственников квартир в ЖК «Северный» начнется 3 сентября в 15.00 по адресу: Олимпийский городок, дом 4. Мероприятие продлится около двух с половиной часов. Более 300 рязанских семей получили квартиры в новом доме «Северный-6» с опережением сроков на полгода. По информации организаторов праздника, всего в ЖК «Северный» передано собственникам 3743 квартиры, сдано 6 домов, ведётся строительство нового, седьмого корпуса, площадь территории составляет 50 га.

— Получение ключей от квартиры это долгожданный праздник и мы хотим отметить его вместе с новосёлами. В дружной семье жильцов ЖК «Северный» стало больше ещё на один дом. Если у вас есть какие-то пожелания и предложения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам на электронную почту svs@svs62.ru. Мы всегда готовы помочь вам решить любые вопросы, — говорится в сообщении управляющей компании «СК-Эксплуатация» обслуживающей ЖК «Северный».

В программе «Дня Соседей» запланированы игры и конкурсы для детей, аквагрим, детский батут, молочные коктейли, сладкая вата. Будет установлена сцена и тематическая фотозона, состоится концерт кавер-группы «HoT StuFF». Среди новосёлов «Северного» будут разыграны призы: телевизор, планшет, микроволновка, мультиварка. Главный приз — кладовка.

Возрастное ограничение: 0+.

По словам представителя застройщика, при строительстве ЖК «Северный» особое внимание уделялось инфраструктуре для детей. На территории ЖК открыт детский сад № 37 «Умняшки», возведённый по проекту «Северной Компании», в шаговой доступности от новостройки строится новая школа, участок был бесплатно передан городу строительной компанией. В ЖК «Северный» работает детский центр «Любознайка» с разнообразными развивающими программами: курсами скорочтения, занятиями с логопедом и психологом, иностранными языками, подготовкой к школе, «продлёнкой».