В ОКБ Рязани заканчивается запас лекарств для амбулаторного лечения коронавируса

В Рязанской областной клинической больнице заканчивается запас лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин на совещании губернатора с руководителями медицинских организаций 26 января, пишет «Вид сбоку».

«При таком взрывном росте заболевших лекарств может не хватить уже в ближайшее время. Но реагировать надо тоже оперативно», — сказал глава региона.

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий отметил, что в распоряжении больницы имеется недельный запас лекарств, которого должно хватить до нового поступления.

Любимов предложил уже сейчас создать запас лекарств, потратив, при необходимости, областные деньги.

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По словам Андрея Карпунина, сейчас в ОКБ предусмотрено 180 мест для пациентов с COVID-19, на лечении там находятся 117 человек. Кроме того, есть возможность расширения коечного фонда.