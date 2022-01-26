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Среда, 26 января, 2022

В ОКБ Рязани заканчивается запас лекарств для амбулаторного лечения коронавируса

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В ОКБ Рязани заканчивается запас лекарств для амбулаторного лечения коронавируса

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

В Рязанской областной клинической больнице заканчивается запас лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин на совещании губернатора с руководителями медицинских организаций 26 января, пишет «Вид сбоку».

«При таком взрывном росте заболевших лекарств может не хватить уже в ближайшее время. Но реагировать надо тоже оперативно», — сказал глава региона. 

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий отметил, что в распоряжении больницы имеется недельный запас лекарств, которого должно хватить до нового поступления. 

Любимов предложил уже сейчас создать запас лекарств, потратив, при необходимости, областные деньги. 

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По словам Андрея Карпунина, сейчас в ОКБ предусмотрено 180 мест для пациентов с COVID-19, на лечении там находятся 117 человек. Кроме того, есть возможность расширения коечного фонда.

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