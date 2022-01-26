В ОКБ Рязани заканчивается запас лекарств для амбулаторного лечения коронавируса

В Рязанской областной клинической больнице заканчивается запас лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин на совещании губернатора с руководителями медицинских организаций 26 января, пишет «Вид сбоку».
Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий отметил, что в распоряжении больницы имеется недельный запас лекарств, которого должно хватить до нового поступления.
Любимов предложил уже сейчас создать запас лекарств, потратив, при необходимости, областные деньги.
По словам Андрея Карпунина, сейчас в ОКБ предусмотрено 180 мест для пациентов с COVID-19, на лечении там находятся 117 человек. Кроме того, есть возможность расширения коечного фонда.