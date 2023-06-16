В областной Думе в рамках публичных слушаний обсудили исполнение бюджета региона за 2022 год

На публичных слушаниях по исполнению областного бюджета за 2022 год, которые прошли в четверг, 15 июня, приняли участие депутаты областной Думы, представители регионального правительства, областных министерств и ведомств, общественных организаций и объединений, контрольных и надзорных органов. Главы муниципальных образований участвовали в публичных слушаниях в формате ВКС, также велась прямая трансляция.

Открывая слушания, председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что в 2022 году велась работа по достижению национальных целей, определенных Президентом страны В.В. Путиным.

– Мы продолжили работу над достижением национальных целей. А это социальные объекты, модернизация системы ЖКХ, развитие здравоохранения. В то же время в рамках бюджета нам необходимо было поддержать участников СВО и членов их семей. Это наша святая обязанность. Мы изыскали финансовые возможности и сделали меры поддержки системными. Были выполнены и все социальные обязательства. Это значит, что экономика работает, меры поддержки крупных предприятий, малого и среднего бизнеса показали свою эффективность, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Управление налоговой службы по Рязанской области благодаря внедрению новых сервисов, технологий обеспечило высокую собираемость налогов, повысило налоговую дисциплину.

С основным докладом выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она сообщила, что, несмотря на серьёзные вызовы, с которыми столкнулась в 2022 году российская экономика в связи с введением беспрецедентных санкций, исполнение бюджета 2022 года складывалось для Рязанской области достаточно позитивно, что позволило получить дополнительные доходы как региональному, так и местным бюджетам, и сформировать существенные резервы. По итогам 2022 года доходы областного бюджета сложились в размере 93,6 млрд. рублей с ростом на 18,5% к предыдущему году и превышением прогнозных значений на 5,2%. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 90,7 млрд. рублей (95,3% к плану года), с ростом на 18,4% к уровню 2021 года. Областной бюджет в 2022 году исполнен с профицитом 2,9 млрд. рублей при запланированном дефиците в размере 6,2 млрд. рублей.

– Поступления в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов за отчетный год составили 64 млрд. рублей, с темпом роста 123% при планируемом темпе 111,6%. Утвержденный бюджет перевыполнен почти на 6 млрд. рублей. Рост поступлений собственных доходов в 2022 году обусловлен устойчивым положением региональной экономики и стабильной ситуацией на рынке труда, – уточнила глава регионального минфина.

Расходы областного бюджета в 2022 году составили 90,7 млрд. рублей (95,3% к плану года), с ростом к 2021 году на 18,4%. Как пояснила Марина Наумова, значительный рост расходов обусловлен предоставлением субсидий муниципальным образованиям на реализацию инфраструктурных проектов за счет кредита из федерального бюджета. Также увеличилась финансовая помощь муниципальным бюджетам в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство и транспорт», в том числе на приобретение общественного транспорта. В 2,5 раза выросли субсидии в рамках госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в 1,7 раза – по госпрограмме «Формирование современной городской среды».

В ходе заседания участники слушаний смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. В частности, был задан вопрос о долговой нагрузке на региональный бюджет. Министр финансов региона Марина Наумова ответила, что по итогам года объем долга региона составил 24,3 млрд. рублей и по сравнению с 2021 годом увеличился на 2 млрд. рублей. Рост обусловлен привлечением долгосрочных дешевых инвестиционных кредитов, которые были взяты на строительство социальных объектов. При этом объем госдолга в отношении к собственным доходам по сравнению с 2021 годом несколько снизился и сложился на уровне 38%.

– В прошедшем году заключено дополнительное соглашение по переносу суммы погашения основного долга с 2022 на 2029 год по действующим бюджетным кредитам. За счет бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета, погашены рыночные заимствования региона со сроком погашения в 2022 году в сумме 8,5 млрд. рублей. Это позволило существенно сэкономить на обслуживании государственного долга. Кроме того, дополнительно поступившие в бюджет доходы позволили нам отказаться от привлечения коммерческих заимствований,– сообщила Марина Наумова.

Член Молодежной избирательной комиссии Рязанской области Анастасия Ратникова поинтересовалась выделением средств на новую систему помощи беременным женщинам и новорожденным детям и полученными результатами. Отвечая на этот вопрос, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников сообщил, что в ноябре 2022 года из резервного фонда было добавлено более 86 млн. рублей на переоснащение перинатального центра. Были приобретены аппараты УЗИ экспертного класса, аппараты ИВЛ для реанимации новорожденных детей, современные инкубаторы, плазменные стерилизаторы.

– На сегодняшний день перинатальный центр оказывает тот комплекс мер, который позволяет получить результат в краткосрочной перспективе. Младенческая смертность, которую регион имел в 2022 году, снизилась практически в два раза к нынешнему периоду, – подчеркнул Александр Пшенников.

Председатель Молодежного парламента при Рязанской областной Думе Владимир Крысанов задал вопрос о реализации программы «Модернизация школьных систем образования». На вопрос ответила Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина.

– Рязанская область вступила в проект с первого года его реализации. В 2022 году мы получили на капитальный ремонт школ более 800 миллионов рублей. На эти средства мы смогли провести работы в 19 школах в 10 муниципальных образованиях, – сообщила Ольга Щетинкина.

Она подчеркнула, что проект комплексный и включает в себя не только ремонт, но и закупку новой мебели, оборудования, учебной литературы, повышение квалификации учителей и решение вопросов обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений.

В ходе слушаний также участники подняли проблемы развития общественного транспорта, обновления парка машин скорой медицинской помощи, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечения населения области качественной питьевой водой.

После публичных слушаний депутаты областной Думы продолжат работу над проектом закона «Об исполнении областного бюджета за 2022 год».