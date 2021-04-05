В Москву вернётся снег

Снег в Москву ещё вернётся, сообщают «Метеоновости». Весеннюю погоду изменит глубокий атлантический циклон.

Погода в столичном регионе начнёт портится 7 апреля. В среду появятся тяжелые серые облака, усилится ветер. На следующий день дождь сменит мокрый снег. Синоптики говорят о 20 миллиметров осадков, почти половине месячной нормы.

Утром на дороге будет лёд. Водителям, сменившим зимнюю резину на летнюю, стоит быть предельно осторожными.

Ненастье продлится до дня пятницы, а в выходные погода вновь порадует солнцем и теплом.