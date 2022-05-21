В Москве сантехник соблазнил пенсионерку и угрожал слить секс-видео с ее участием

Полицейские задержали сантехника, который шантажировать 59-летнюю клиентку секс-видео, которое он тайно снял, будучи в объятиях женщины, пишет телеграм-канал SHOT.

Пенсионерка вызвала специалиста, чтобы установить стиральную машинку. Сантехник выполнил работу и оставил женщине номер телефона. Позже он набрал замужней женщине и заехал «проверить машинку».

В итоге общение парочки перетекло в постель, поскольку ее супруга не было дома. После мужчина неоднократно приходил в гости к даме для интимных отношений.

Вскоре злоумышленник потребовал от возрастной любовницы 200 тысяч рублей или обещал слить секс-видео с ее участием. Напуганная женщина перевела злоумышленнику 180 тысяч рублей, но тот попросил ещё 300 тысяч. Однако на этот раз она обратилась в полицию.