В Липецке отключат воду и электричество в нескольких домах 19 июля

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В понедельник, 19 июля, в Липецке по ряду адресов отключат воду и электричество. Об этом сообщает пресс-служба ЛГЭК.

Так, в первый рабочий день в городе будут ремонтировать теплотрассу по улице Ангарской. Из-за этого некоторые жители останутся без горячей воды.

С 09:00 до 17:00 воды не будет в домах №№ 21, 25, 29 по улице Ангарской.

Также некоторые липчане останутся без холодной воды. Все из-за аварий на сетях.

С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

Улица Космонавтов, дома №№ 49/5, 47/6;

Площадь Победы, дом №3;

Проспект Победы, дома №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 17а, 21, 21в, 25, 27;

Улица Неделина, дома №№ 53, 55, 55а, 57, 59, 61;

Улица Мичурина, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 28, 28а, 28б, 28в, 28г.

— Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ велика вероятность повышения мутности воды, — говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых домах отключат и электричество.

С 09:00 до 17:00 света не будет в частном секторе следующих улиц:

Переулок Свободный;

Улица Третьякова;

Переулок Курчатова;

Переулок Космический;

Улица Баумана.