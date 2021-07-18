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В Липецке отключат воду и электричество в нескольких домах 19 июля

Елена Лобанова
В Липецке отключат воду и электричество в нескольких домах 19 июля
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В понедельник, 19 июля, в Липецке по ряду адресов отключат воду и электричество. Об этом сообщает пресс-служба ЛГЭК. 

Так, в первый рабочий день в городе будут ремонтировать теплотрассу по улице Ангарской. Из-за этого некоторые жители останутся без горячей воды. 

С 09:00 до 17:00 воды не будет в домах №№ 21, 25, 29 по улице Ангарской. 

Также некоторые липчане останутся без холодной воды. Все из-за аварий на сетях. 

С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат по следующим адресам: 

  • Улица Космонавтов, дома №№ 49/5, 47/6; 
  • Площадь Победы, дом №3; 
  • Проспект Победы, дома №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 17а, 21, 21в, 25, 27; 
  • Улица Неделина, дома №№ 53, 55, 55а, 57, 59, 61; 
  • Улица Мичурина, дома №№ 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42, 28, 28а, 28б, 28в, 28г. 

— Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ велика вероятность повышения мутности воды, — говорится в сообщении. 

Кроме того, в некоторых домах отключат и электричество. 

С 09:00 до 17:00 света не будет в частном секторе следующих улиц: 

  • Переулок Свободный;
  • Улица Третьякова; 
  • Переулок Курчатова;
  • Переулок Космический; 
  • Улица Баумана.
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