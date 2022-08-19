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В Липецке уголовник заставлял исполнять 13-летнюю школьницу его фантазии

Суд в Липецке вынес приговор в отношении рецидивиста за преступления против половой неприкосновенности 13-летней девочки, пишет Липецк Медиа.

По версии следствия, во время отбывания срока в тюрьме злоумышленник познакомился в мессенджере со школьницей. Вскоре ему удалось добиться от нее согласия на фотографирование себя в обнаженном виде. Девочка стала отправлять ему откровенные кадры.

После этого мужчина начал угрожать потерпевшей, что он распространит эти кадры. В итоге он заставил девочку перед видеокамерой выполнять его требования, связанные с действиями сексуального характера. 

Рецидивиста приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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