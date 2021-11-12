В квартире пропавшей рязанки Елены Логуновой при повторном обыске обнаружили кровь

13 октября следователи провели повторный обыск в квартире пропавшей рязанки Елены Логуновой. Результаты обыска на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обнародовал адвокат Максим Калинов.

Были найдены следы. Предположительно, крови. Заключение по ним может дать только экспертиза, но есть уверенность в том, что это кровь, — сказал он.

По словам Калинова, следы обнаружены в ванной комнате, на пледе в спальне и в прихожей. Также следователи дополнительно осмотрели автомобиль матери мужа Елены Александра. Там также обнаружили следы. Предположительно, это тоже может быть кровь.

Ещё одна интересная деталь: следы крови найдены в моторной лодке, принадлежащей отцу Александра Логунова, — добавил адвокат.

Кроме того, Калинов отметил, что проведены три очные ставки между матерью Логуновой Натальей Кошелевой и родителями Александра Логунова. Во время одной из них свёкр путался в показаниях.