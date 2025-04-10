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Общество

В Константинове продается усадьба за 500 000 000

Анастасия Мериакри

В Константинове продается усадьба за 500 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.

Площадь продаваемой территории — 1,1 гектара. Объект состоит из двух домов, расположенных на двух объединенных земельных участках.

На первом этаже дома расположена зона отдыха с камином и диванами, обеденная и бильярдная комнаты. Второй этаж дома включает комнату отдыха и несколько спален. 

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На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха. И это далеко не все.

На территории усадьбы работают обслуживающий персонал и охрана. Открывается вид на Оку.

В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
Screenshot
В Константинове продается усадьба за 500 000 000 На территории дома есть русская баня с купелью и джакузи под открытым небом. Отдельная зона СПА, включающая в себя сауну и хамам. Тренажерный зал с комнатой для массажа и солярием, домашний кинотеатр, тир, гараж с различной мототехникой для активного отдыха.
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