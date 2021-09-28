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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Кирове в парке трудовой славы установили памятные таблички с ошибками и опечатками

Александр Ильин
В Кирове в парке трудовой славы установили памятные таблички с ошибками и опечатками
Фото: соцсети

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В Кирове местные жители заметили, что на новых памятных табличках, установленных в сквере трудовой славы, присутствуют орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки. Об этом пишет портал «Свойкировский.рф».

В Кирове в парке трудовой славы установили памятные таблички с ошибками и опечатками
Фото: соцсети

Фотографии разошлись по социальным сетям: одни посмеялись над ситуацией, другие — остались недовольны качеством работы.

«Просто мрак. Стыдно перед предками», — пишут в комментариях.

«Просто в администрации версия Word устаревшая, без проверки орфографии и пунктуации», — шутят другие.

Вскоре в пресс-службе администрации прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что ошибки в тексте появились во время изготовления их подрядчиком. Власти города пообещали в скором времени заменить испорченные таблички.

В Кирове в парке трудовой славы установили памятные таблички с ошибками и опечатками
Фото: соцсети

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