В Кирове в парке трудовой славы установили памятные таблички с ошибками и опечатками

В Кирове местные жители заметили, что на новых памятных табличках, установленных в сквере трудовой славы, присутствуют орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки. Об этом пишет портал «Свойкировский.рф».

Фото: соцсети

Фотографии разошлись по социальным сетям: одни посмеялись над ситуацией, другие — остались недовольны качеством работы.

«Просто мрак. Стыдно перед предками», — пишут в комментариях.

«Просто в администрации версия Word устаревшая, без проверки орфографии и пунктуации», — шутят другие.

Вскоре в пресс-службе администрации прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что ошибки в тексте появились во время изготовления их подрядчиком. Власти города пообещали в скором времени заменить испорченные таблички.