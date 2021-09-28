В Кирове в парке трудовой славы установили памятные таблички с ошибками и опечатками

В Кирове местные жители заметили, что на новых памятных табличках, установленных в сквере трудовой славы, присутствуют орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки. Об этом пишет портал «Свойкировский.рф».
Фотографии разошлись по социальным сетям: одни посмеялись над ситуацией, другие — остались недовольны качеством работы.
Вскоре в пресс-службе администрации прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что ошибки в тексте появились во время изготовления их подрядчиком. Власти города пообещали в скором времени заменить испорченные таблички.