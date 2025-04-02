В Касимове оборудуют площадку для киносъемок

В Касимове на месте бывшей овчинной фабрики откроют площадку для киносъемок. Об этом сообщил глава администрации округа Иван Бахилов.

Инвесторы проекта «Касимовфильм» — уроженцы Касимова, сейчас ведут бизнес в Москве. Регистрация «Касимовфильма» находится в процессе.

Отмечается, что съемочный процесс на площадке уже можно вести. На протяжении последних лет кинематографисты сняли здесь не один успешный проект.

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В Касимовском районе сняли почти 40 картин, а многие местные жители успели сняться в массовке. У города есть все шансы стать одной из кинематографических столиц России.