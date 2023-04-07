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Пятница, 7 апреля, 2023
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В Карелии дочь чуть не погибла во время операции из-за вранья матери

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о случае с ребенком, который едва не погиб из-за вранья матери, сообщило агентство РИА Новости.

Ученице младших классов сделали амбулаторную лечебную процедуру под наркозом, которую нужно делать на пустой желудок.

Врач предупреждал об этом родителей девочки. Накануне операции у матери уточнили, пила ли дочка воду и кушала. Женщина заверила, что нет.

В итоге после укола наркоза девочка посинела, а из ее носа и рта потекла вода. Врачам удалось предотвратить трагедию. Выяснилось, что утром школьница выпила стакан воды. Ее мать призналась, что знала об этом.

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