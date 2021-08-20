В Калуге женщина убила мужа и расфасовала останки по пакетам

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В Калуге в ходе бытовой ссоры жена убила и расчленила мужа. Женщина нанесла ему семь ударов топором, сообщает следственное управление по области.

Поссорившись с мужем, местная жительница с намерением убить его нанесла семь ударов топором по голове. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Тело пролежало два дня, после чего подозреваемая решила скрыть следы преступления. Она расчленила супруга и расфасовала останки по пакетам. Спрятать тело женщина решила на дачном участке.

О случившемся злоумышленница рассказала одному из родственников. Он обратился в полицию.

На допросе следователи узнали подробности. Свою вину женщина признала. Сейчас она заключена под стражу.