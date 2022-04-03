В Ярославле через суд требуют демонтировать плакат с буквой «Z»

Общественник Семен Тараев подал иск в суд с требованием признать незаконной полотно с латинской буквой «Z», пишет Gradnews.

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Плакат разместили в Ярославле на здании Центра патриотического воспитания. Так главы организации решили поддержать российские войска.

Тараев заявил, что полотно закрывает фасад здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. По постановлению мэрии, размещение информационных и рекламных баннеров на памятниках запрещено.

Житель Ярославля требуют демонтировать плакат, которые, по его мнению, нарушает визуальное восприятие памятника.