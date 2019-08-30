Железнодорожная катастрофа в Загребе

Крушение поезда Direkt Orijent — крупная железнодорожная катастрофа, которая случилась в ночное время суток в пятницу 30 августа 1974 года на центральном вокзале Загреба (Югославия). В результате происшествия погибли 153 человека. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Югославии и Хорватии.

Пассажирский экспресс Direkt Orijent (поезд № 10410) ехал по маршруту Афины — Белград — Загреб — Дортмунд, в 19:45 он отправился от станции Винковцы в сторону Загреба. Вёл его тепловоз № 216 серии 661 «Кеннеди», который выпустила американская компания General Motors в 1966 году. Управляли им машинист Никола Кнежевич и помощник машиниста Степан Варга. За тепловозом шли 7 купейных вагонов, а следом 2 плацкартных. Все 9 вагонов были немецкой постройки, выпущенные во второй половине 1930-х годов, а в 1950 году прошли капитальный ремонт. Общая длина пассажирского состава составляла 211 метров. В вагонах ехали около 400 пассажиров, преимущественно югославы, возвращающиеся после летнего отдыха на работы в Германию.

Позже выжившие пассажиры рассказывали, что поезд ехал достаточно быстро, опасно наклоняясь на поворотах, а также не останавливался на станциях Велика-Людина и Новоселец. Возможно, что поезд выбивался из расписания, а локомотивная бригада пыталась нагнать опоздание. Экспресс Direkt Orijent, следуя по второму главному пути, подходил к чётной (восточной) горловине станции Загреб, где ограничение скорости составляло 40 км/ч. Машинист применил тормоза, чтобы замедлить состав, но в 22:33 — 22:40 поезд влетел в одну из кривых перед станцией на скорости 104 км/ч, то есть более чем с двукратным превышением. Не устояв на пути, поезд сошёл с рельсов в 719 метрах от входных стрелок, после чего продолжавшие двигаться по инерции пассажирские вагоны стали врезаться друг в друга, разрушаясь, в результате чего за секунды превратились в груду металлолома.

В результате крушения погибли 153 человека, около 90 были ранены. В некоторых источниках встречаются даже цифры в 167 и более погибших. По числу жертв это крупнейшее железнодорожное происшествие в истории Республики Хорватия, а также всей Югославии.

Машинист Никола Кнежевич признался на слушаниях, что, применяя тормоза для снижения скорости при подходе к вокзалу, он почувствовал тормозной эффект, хотя этого оказалось недостаточно для того, чтобы скорость упала до безопасного значения. Проверка записей данных локомотивного скоростемера показала, что на значительной части пути от Винковцы до Загреба поезд следовал с превышением установленной максимальной скорости, а применение тормозов оказалось запоздалым. Как было установлено, локомотивная бригада работала непрерывно 52 часа, то есть более двух суток, и была переутомлена, отчего задремала и не успела применить вовремя тормоза. Суд приговорил машиниста к 15 годам тюрьмы, а помощника машиниста к 8 годам.

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