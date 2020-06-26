Первая в мире АЭС заработала в Обнинске

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В 1951 году правительство СССР поручило выдающемуся советскому физику и ученому Игорю Васильевичу Курчатову создать в городе Обнинске первую в мире атомную электростанцию, которая стала бы примером мирного применения атомной энергии.

Через три года, 26 июня 1954 года Обнинская АЭС с графито-урановым реактором АМ-1 («Атом Мирный») мощностью в 5 мегаватт заработала – был подан пар на турбину, мощность генератора составила 1500 кВт.

Вскоре Обнинск превратился в первый в мире современный наукоград. Здесь отрабатывались модели других, более мощных электростанций.

После успешного запуска «мирного реактора» ученые-атомщики приступили к строительству второй в СССР Белоярской АЭС мощностью в 300 мегаватт, которая была запущена в 1964 году.

Опыт эксплуатации Обнинской станции учитывался также во время проектировании АЭС малой мощности для снабжения теплом и электричеством Таймыра и Чукотки.

В Обнинске был разработан реактор на быстрых нейтронах, который сейчас используется в некоторых моделях атомных подводных лодок.

В 2002 году реактор Обнинской АЭС из экономических соображений был остановлен. Поддержание ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже, а дальнейшая эксплуатация утратила научно-техническую целесообразность.

Здание первой в мире атомной электростанции в Обнинске является объектом культурного наследия народов России регионального значения, охраняется государством и в настоящее время функционирует как мемориальный комплекс.

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