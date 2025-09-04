Четверг, 4 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Новости Касимова

В Елатьме водитель угрожал зарезать студента, в машину которого перед этим въехал 

Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

Сотрудники полиции призвали к ответу жителя Касимовского района, который угрожал убийством студенту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В полицию обратился 18-летний житель поселка Елатьма и сообщил, что на улице незнакомец угрожал зарезать его ножом. Сначала пострадал автомобиль студента. Молодой человек припарковал машину около супермаркета и в этот момент в авто въехала иномарка.

Владелец пострадавшей машины пытался призвать виновника ДТП к ответственности и для начала зафиксировать повреждения. На это водитель иномарки ответил бранью и, отказавшись обсуждать ситуацию, и уехал.

Студент поехал за ним. Когда иномарка остановилась на повороте, молодой человек еще раз призвал нарушителя решить все по закону. Эти слова разозлили водителя, он вышел на улицу и с ножом в руке пригрозил зарезать потерпевшего. Испугавшись за свою жизнь, студент отбежал в сторону, и злоумышленник скрылся на автомобиле.

Потерпевший описал полицейским внешность водителя и приметы иномарки. В ходе опроса местных жителей и работников магазина, около которого произошло ДТП, сотрудники полиции установили, что к угрозе убийством причастен 57-летний житель Касимовского района. Полицейские разыскали и задержали мужчину.

Злоумышленник привлекается к административной ответственности за совершение ДТП и к уголовной – за угрозу убийством. Дознаватель МО МВД России «Касимовский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой грозит до 2 лет лишения свободы.

Последние новости

Происшествия

Жёсткое ДТП произошло на перекрёстке в Рязани, на месте заметили реанимацию

На записи видно, что столкнулись грузовик и две легковушки.
Новости России

Autonews: восемь автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России

С началом осени 2025 года сразу несколько брендов скорректировали цены на автомобили в России. При этом изменения оказались разнонаправленными: одни модели подешевели, другие — напротив, подорожали.
Религия

Православный священник объяснил причину мироточения икон

Существует несколько версий возникновения этого чуда.
Происшествия

Под Рязанью спасли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из оврага

Спасатели обследовали подъезды к месту, а затем пешком обошли овраги. В какой-то момент пропавший откликнулся на их крики. 
Общество

Экс-министр иностранных дел Австрии прочла лекцию для рязанской молодежи в лагере «Роса»

Бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне преподаватель РГУ имени С.А. Есенина Карин Кнайсль выступила с лекцией перед участниками молодежного лагеря «Роса».
Общество

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

T2 запускает обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений. 
Происшествия

Вернувшаяся с Бали рязанка организовала дома наркоферму 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Новости России

Апти Алаудинов: вернувшиеся из-за границы деятели культуры будут отвергнуты обществом

По его мнению, те, кто «предавал родину», уже не смогут зарабатывать на жителях России.