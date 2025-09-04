В Елатьме водитель угрожал зарезать студента, в машину которого перед этим въехал 

Сотрудники полиции призвали к ответу жителя Касимовского района, который угрожал убийством студенту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратился 18-летний житель поселка Елатьма и сообщил, что на улице незнакомец угрожал зарезать его ножом. Сначала пострадал автомобиль студента. Молодой человек припарковал машину около супермаркета и в этот момент в авто въехала иномарка.

Владелец пострадавшей машины пытался призвать виновника ДТП к ответственности и для начала зафиксировать повреждения. На это водитель иномарки ответил бранью и, отказавшись обсуждать ситуацию, и уехал.

Студент поехал за ним. Когда иномарка остановилась на повороте, молодой человек еще раз призвал нарушителя решить все по закону. Эти слова разозлили водителя, он вышел на улицу и с ножом в руке пригрозил зарезать потерпевшего. Испугавшись за свою жизнь, студент отбежал в сторону, и злоумышленник скрылся на автомобиле.

Потерпевший описал полицейским внешность водителя и приметы иномарки. В ходе опроса местных жителей и работников магазина, около которого произошло ДТП, сотрудники полиции установили, что к угрозе убийством причастен 57-летний житель Касимовского района. Полицейские разыскали и задержали мужчину.

Злоумышленник привлекается к административной ответственности за совершение ДТП и к уголовной – за угрозу убийством. Дознаватель МО МВД России «Касимовский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой грозит до 2 лет лишения свободы.