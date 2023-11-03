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В ДТП с фурой в Пронском районе погибла 25-летняя девушка

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Фото: Ya62

В аварии, которая случилась 3 ноября в Пронском районе, погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщает ГАИ Рязанской области.

Примерно в 13:15 на 69-м километре трассы «Рязань – Пронск — Скопин» 24-летний мужчина за рулем «БМВ», по предварительной информации, столкнулся с машиной «Сканиа», водителем которой был 62-летний житель Волгоградской области.

После столкновения «БМВ» по инерции врезался в автомобиль «Киа» под управлением 56-летнего водителя.

От полученных травм скончалась 25-летняя пассажирка «БМВ». Водитель и еще трое пассажиров машины в возрасте 24, 28 и 25 лет госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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