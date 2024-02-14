В ДТП на улице Каширина пострадала беременная женщина

Днем в среду, 14 февраля, в Рязани на улице Каширина произошло серьезное ДТП. Фото происшествия появилось в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам очевидцев, авария случилась на полосе в сторону улицы Солнечной.

В ДТП пострадали три человека, одна из которых – беременная женщина 1987 года рождения, пишет Ya62. Ее доставили в Перинатальный центр с закрытой травмой живота и угрозой прерывания беременности на 21-й неделе.

Еще двое пострадавших – мужчина 1983 года рождения и женщина 1960 года рождения – доставлены в БСМП с сотрясением мозга и ушибами.

Официальной информации об аварии нет.