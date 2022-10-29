В ДТП на Новосёлов погиб человек, двое пострадали

В результате ДТП на улице Новосёлов в Рязани погиб человек, двое получили травмы. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В субботу, 29 октября, в 00.05 у дома № 37 38-летний рязанец, управлявший «Рено Меган», врезался в стоящий ГАЗ 2217 под управлением 53-летнего мужчины. После удара ГАЗ столкнулся со стоявшим впереди автомобилем «Лада Веста» 46-летнего мужчины.

Водитель «Рено» погиб. Его 46-летний пассажир и 26-летняя пассажирка ГАЗа доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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