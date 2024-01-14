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В День российской печати в Рязани прошёл творческий вечер журналистки Ларисы Комраковой

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13 января, в День российской печати, в рамках проекта «Рязанская журналистика. Имена и судьбы» в Рязанской библиотеке имени Горького прошёл творческий вечер члена Союзов журналистов России и члена Союза российских писателей, заместителя главного редактора «Областной Рязанской газеты», писательницы Ларисы Комраковой. В этом году она отмечает 25 лет работы в профессии.

Участие в творческом вечере приняли и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина Игорь Мурог, друзья и близкие Ларисы Комраковой — Елена Сафронова, Михаил Крылов. Праздничное настроение гостям дарили Рязанский камерный оркестр под руководством дирижёра Сергея Проскурина и группа «Батерфляй».

— Я благодарен судьбе, что знаю этого человека, великолепного писателя, великолепного журналиста, всегда очень приятно, очень комфортно с ней работать. Она предана своей профессии, она выполняет свой долг, — отметил в поздравительной речи Игорь Мурог. От коллектива вуза он также поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Творческий вечер был построен на мотивах произведения «Мастер и Маргарита». Воланд и его Муза рассказали судьбу Ларисы Комраковой. Автор прочитала свои произведения, среди них — стихотворение «Бывают в жизни чудеса…». Также на творческом вечере вспомнили имена рязанских журналистов, фотокорреспондентов, которые внесли особый вклад в развития региональных СМИ.

В День российской печати в Рязани прошёл творческий вечер журналистки Ларисы Комраковой
В День российской печати в Рязани прошёл творческий вечер журналистки Ларисы Комраковой
В День российской печати в Рязани прошёл творческий вечер журналистки Ларисы Комраковой
В День российской печати в Рязани прошёл творческий вечер журналистки Ларисы Комраковой

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