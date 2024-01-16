Вторник, 16 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

В декабре в Рязанской области имена Пётр и Марина попали в число непопулярных

7info
Изображение от onlyyouqj на Freepik
spot_img

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало о редких и популярных именах, которые давали новорождённым рязанцы в декабре 2023 года.

Наиболее популярными именами мальчиков в последний месяц зимы стали: Михаил, Матвей, Артём, Ярослав, Александр, Тимофей, Максим, Кирилл, Арсений, Егор.

Среди редких и непопулярных мужских имён: Пётр, Илья, Ефимий, Елисей, Демьян, Демид, Евгений, Гордей, Всеволод, Владислав.

Девочек чаще всего называли: Полина, Ева, Виктория, Мария, София, Милана, Василиса, Анна, Ксения, Екатерина.

В то же время среди редких оказались: Аглая, Валентина, Леона, Марина, Майя, Илана, Мия, Аделия, Лолита, Любовь.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах