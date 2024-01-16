В декабре в Рязанской области имена Пётр и Марина попали в число непопулярных

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало о редких и популярных именах, которые давали новорождённым рязанцы в декабре 2023 года.

Наиболее популярными именами мальчиков в последний месяц зимы стали: Михаил, Матвей, Артём, Ярослав, Александр, Тимофей, Максим, Кирилл, Арсений, Егор.

Среди редких и непопулярных мужских имён: Пётр, Илья, Ефимий, Елисей, Демьян, Демид, Евгений, Гордей, Всеволод, Владислав.

Девочек чаще всего называли: Полина, Ева, Виктория, Мария, София, Милана, Василиса, Анна, Ксения, Екатерина.

В то же время среди редких оказались: Аглая, Валентина, Леона, Марина, Майя, Илана, Мия, Аделия, Лолита, Любовь.