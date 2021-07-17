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Суббота, 17 июля, 2021
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В Челнах отец из мести сбросил чужого ребенка с качелей

Никита Брыкин
В Челнах отец из мести сбросил чужого ребенка с качелей
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Прокуратура проводит проверку поступка жителя Набережных Челнов, который сбросил чужого ребенка с качелей, пишет ГТРК Татарстан.

Шокирующее видео с уличных камер появилось в соцсетях. На кадрах видно, как малолетняя девочка упала с качелей-балансиров. Отец, стоявший рядом, решил отомстить ребенку, сидевшему с другой стороны. В итоге потерпевшая также упала с качелей.

По словам очевидцев, мужчина лез в драку с другими родителями. К счастью, никто из девочек серьезно не пострадал.

«Он сам неадекватный, потому что он бросался на людей, у него жена неадекватная, потому что она точно так же отвечала, гавкала на всех», – рассказал свидетель случившегося.

Полиция проводит проверку, ситуацию взяла на контроль и прокуратура. Личность мужчины установлена. Ему грозит штраф, а также выплата моральной компенсации жертвы через суд.

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