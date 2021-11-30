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Вторник, 30 ноября, 2021
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В Челябинске школьница расчленила котенка и оставила кровавое послание матери

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства и расчленения котенка в подъезде одного из домов в центре Челябинска, пишет КП.

По предварительной версии, к расправе причастна 13-летняя школьница. Девочка разорвала животное на четыре части, а в рот отрубленной головы вставили сигарету.

Кроме того, ребенок кровью убитого котенка написал на переходной балконной двери «I kill you». Вероятно, дочь решила оставить своеобразное послание матери.

Ответственность по этой статье наступает с 16 лет, а, значит, тюрьма школьнице не грозит. Решается вопрос о помещении ее в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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