В центре Рязани после погони задержали девушку на внедорожнике

Ночью 2 апреля в центре Рязани сотрудники ДПС задержали девушку за рулём внедорожника. Видео полицейской погони публикует «КП-Рязань».
По данным СМИ, погоня длилась от площади Свободы по улице Грибоедова и далее по Соборной. Водительница остановилась только на перекрётске с улицей Ленина.
На кадрах видно, как инспекторы подбегают к внедорожнику и выводят девушку из машины. По предварительной информации, она была в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе УМВД России по Рязанской области не стали комментировать инцидент, указав, что в регионе часто случаются подобные задержания.