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Суббота, 2 апреля, 2022

В центре Рязани после погони задержали девушку на внедорожнике

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В центре Рязани после погони задержали девушку на внедорожнике

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / ryazan.kp.ru

Ночью 2 апреля в центре Рязани сотрудники ДПС задержали девушку за рулём внедорожника. Видео полицейской погони публикует «КП-Рязань».

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По данным СМИ, погоня длилась от площади Свободы по улице Грибоедова и далее по Соборной. Водительница остановилась только на перекрётске с улицей Ленина. 

На кадрах видно, как инспекторы подбегают к внедорожнику и выводят девушку из машины. По предварительной информации, она была в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе УМВД России по Рязанской области не стали комментировать инцидент, указав, что в регионе часто случаются подобные задержания. 

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