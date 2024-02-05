Понедельник, 5 февраля, 2024
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В центральную часть России идет похолодание

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Изображение от wirestock на Freepik
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В центральные регионы России идет похолодание. Температура воздуха начнет понижаться во вторник, 6 февраля. Прогнозами делится Гидрометцентр РФ. 

6 февраля возможен небольшой снег, температура опустится до -8…-3°, днем поднимется до -6…-1°. Скорость ветра составит 5-10 м/с, возможна гололедица.

В среду, 7 февраля, возможны снег и гололедица. Температура ночью составит -13…-8°, днем -9…-4°, ветер достигнет 5-10 м/с. 

В четверг, 8 февраля, температура ночью составит -15…-10°, местами до -20°. Днем возможен небольшой снег, температура воздуха -13…-8°. Ветер 5-10 м/с, на дорогах гололедица.

В пятницу, 9 февраля, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -23…-18°, днем поднимется до -15…-10°, скорость ветра 2-7 м/с.

В субботу, 10 февраля, возможен небольшой снег. Ночью -21…-16°, днем -12…-7°, скорость ветра 3-8 м/с.

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