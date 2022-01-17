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Понедельник, 17 января, 2022
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В ЦБ рязанцам напомнили, можно ли отказаться от допуслуг при кредите

7info7

Двухнедельный период охлаждения теперь распространяется не только на добровольное страхование, а на любые услуги, привязанные к кредитам и займам, например, консультационные или юридические, телемедицину, СМС-информирование и т.д. В течение 14 дней потребитель вправе отказаться от них и потребовать возвращения денег. Это предусматривают вступившие в силу поправки к закону «О потребительском кредите (займе)».

Обращаться нужно в ту организацию, которая предоставляет услугу. На возврат средств за вычетом стоимости фактически оказанных услуг у компании по закону есть семь рабочих дней. Если поставщик услуги не выполняет это требование, потребителю нужно подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, где были получены заемные средства. В этом случае уже они должны вернуть деньги, также в течение семи рабочих дней.

Также теперь законодательно запрещено заранее проставлять в документах на кредит или заем значки (например, галочки), означающие согласие заемщика на оплату дополнительных услуг. Это касается и традиционного бумажного договора, и его электронного аналога. Услуга может быть оформлена, только если человек самостоятельно проставит такую отметку.

— Нововведения направлены на дополнительную защиту потребителей финансовых услуг и создание такие условий, при которых потребители смогут принимать решения добровольно и осознанно, — поясняет начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.  

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