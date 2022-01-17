В Башкирии зоофил изнасиловал до смерти собаку

Ветеринары не смогли спасти жизнь дворовой собаке по кличке Жуля, которая стала жертвой изнасилования в городе Салават, пишет Kazan First.

Инцидент произошел по улице Бочкарева. По предварительным данным, животное нашли без сознания с разрывом половых органов в подъезде дома. На камеры попал мужчина, который занес туда собаку.

В полиции злоумышленник пояснил, что животное попало под машину, и занес его в дом, «чтобы вылечить». Однако местные жители уверены, зоофил надругался над собакой.

«Нам нужно сделать анализ мазка, он есть! Нет лаборатории, которая это сделает, потому что это животное, а не человек. Давайте ждать, когда он изнасилует чью-то дочь», – возмущаются горожане.

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По данному факту проводится проверка.