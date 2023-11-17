В администрации рассказали, как Рязань украсят к Новому году

Администрация Рязани рассказала, как город украсят к Новому году. Сообщается, что для украшения Рязани привлекут федеральное финансирование.
В рамках реализации проекта туристического кода в Рязани накануне праздничных каникул появятся светящиеся арки на улице Почтовой, объёмные световые фигуры, консоли и инсталляции в Кремлёвском сквере. Планируют также подсветить деревья, разместят зимние фонтаны на площади Ленина. На площади Победы установят ёлку и украсят конструкцию фонтана. Празднично оформить также хотят мосты города.
Главными локациями празднования Нового года в Рязани станут улица Почтовая, Лыбедский бульвар, Лесопарк и Торговый городок.