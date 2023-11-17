В администрации рассказали, как Рязань украсят к Новому году

Администрация Рязани рассказала, как город украсят к Новому году. Сообщается, что для украшения Рязани привлекут федеральное финансирование.

В рамках реализации проекта туристического кода в Рязани накануне праздничных каникул появятся светящиеся арки на улице Почтовой, объёмные световые фигуры, консоли и инсталляции в Кремлёвском сквере. Планируют также подсветить деревья, разместят зимние фонтаны на площади Ленина. На площади Победы установят ёлку и украсят конструкцию фонтана. Празднично оформить также хотят мосты города.

— Главным символом праздника является, безусловно, новогодняя ёлка. На площади перед цирком установят великолепную ель со световым шатром, который будет притягивать к себе все взгляды прохожих. Традиционно ёлки разместят в общественных пространствах, микрорайонах города и на центральных площадях. Лыбедский бульвар со световым оформлением деревьев украсят светящимися арками и тоннелями, фотозонами и арт-объектами, — говорится в сообщении мэрии.

Главными локациями празднования Нового года в Рязани станут улица Почтовая, Лыбедский бульвар, Лесопарк и Торговый городок.