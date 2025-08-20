Ушел из жизни выдающийся рязанский ученый Валентин Ковешников

На 86-м году жизни скончался Валентин Ковешников — выдающийся учёный-животновод, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации. Его трудовая и научная деятельность была тесно связана с Рязанской областью, сообщает сайт ВНИИ коневодства.

Валентин Ковешников родился 31 августа 1939 года в Воронеже. После окончания экономического факультета Воронежского сельскохозяйственного института в 1961 году он начал свой профессиональный путь в Рязанской области. Работал в учхозе «Стенькино» и в Михайловском территориальном производственном управлении.

В 1964 году Ковешников поступил в аспирантуру Института коневодства, а в 1969-м успешно защитил диссертацию. Вся его дальнейшая карьера была связана с этим институтом: он работал старшим научным сотрудником, а с 1972 года возглавил отдел экономики, которым руководил более 47 лет.

Валентин Ковешников был одним из ведущих учёных в области экономики и организации коневодства и верблюдоводства. Его исследования и разработки внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства.

Среди ключевых достижений учёного:

Участие в разработке плана развития сельского хозяйства Монголии.

Комплексные исследования мясного табунного коневодства в Сибири и Поволжье, на основе которых были разработаны рекомендации для отрасли.

Участие в создании программ по развитию коневодства в СССР и России.

Соавторство в создании нового внутрипородного типа калмыцких лошадей «Целинный» и калмыцких верблюдов «Астраханский».

Более 240 научных публикаций, включая девять книг.

Руководство пятью кандидатскими диссертациями.

За свою плодотворную работу Валентин Ковешников был удостоен множества наград, включая две серебряные медали ВДНХ, звание лауреата премии правительства РФ и юбилейную медаль «70 лет Рязанской области». Он также активно занимался преподавательской и общественной деятельностью, делясь знаниями со студентами и специалистами.