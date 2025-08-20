Ушел из жизни выдающийся рязанский ученый Валентин Ковешников

На 86-м году жизни скончался Валентин Ковешников — выдающийся учёный-животновод, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации. Его трудовая и научная деятельность была тесно связана с Рязанской областью, сообщает сайт ВНИИ коневодства.
Валентин Ковешников родился 31 августа 1939 года в Воронеже. После окончания экономического факультета Воронежского сельскохозяйственного института в 1961 году он начал свой профессиональный путь в Рязанской области. Работал в учхозе «Стенькино» и в Михайловском территориальном производственном управлении.
В 1964 году Ковешников поступил в аспирантуру Института коневодства, а в 1969-м успешно защитил диссертацию. Вся его дальнейшая карьера была связана с этим институтом: он работал старшим научным сотрудником, а с 1972 года возглавил отдел экономики, которым руководил более 47 лет.
Валентин Ковешников был одним из ведущих учёных в области экономики и организации коневодства и верблюдоводства. Его исследования и разработки внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства.
Среди ключевых достижений учёного:
- Участие в разработке плана развития сельского хозяйства Монголии.
- Комплексные исследования мясного табунного коневодства в Сибири и Поволжье, на основе которых были разработаны рекомендации для отрасли.
- Участие в создании программ по развитию коневодства в СССР и России.
- Соавторство в создании нового внутрипородного типа калмыцких лошадей «Целинный» и калмыцких верблюдов «Астраханский».
- Более 240 научных публикаций, включая девять книг.
- Руководство пятью кандидатскими диссертациями.
За свою плодотворную работу Валентин Ковешников был удостоен множества наград, включая две серебряные медали ВДНХ, звание лауреата премии правительства РФ и юбилейную медаль «70 лет Рязанской области». Он также активно занимался преподавательской и общественной деятельностью, делясь знаниями со студентами и специалистами.