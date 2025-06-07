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Новости России

Украинская сторона срывает обмен погибшими, о котором договорились в Стамбуле

Алексей Самохин

6 июня 2025 года российская сторона приступила к масштабной гуманитарной акции, направленной на репатриацию более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также на обмен военнопленными. Мероприятие проводится в соответствии с договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 

«Обмену подлежат две категории — это «все на всех» среди раненых и тяжело больных, а также лица в возрасте до 25 лет», — сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

Он уточнил, что колонна с первой партией тел уже прибыла в район обмена. В ней находятся 1212 тел. В ближайшее время планируется отправка ещё трёх эшелонов по 1200 тел каждый, а также одного автомобильного эшелона, в котором также будут находиться 1200 тел. Общая численность репатриируемых составит более 6000 человек.

По словам Зорина, украинская сторона не подтвердила проведение обмена 6 июня и отложила его на неопределённый срок. Он добавил, что Россия уже передала украинской стороне список из 640 фамилий, но Киев пока не назначил дату их возвращения и не предоставил список военнопленных российских военнослужащих для ответного обмена.

«Подтверждаю, что мы полностью готовы выполнить все договорённости, достигнутые в Стамбуле. Мы готовы передать все тела, а также провести обмен военнопленными в соответствии с согласованной формулой», — подытожил генерал-лейтенант Зорин.

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