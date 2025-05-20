Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

На территории Рязанской области 20 мая объявлена угроза атаки БПЛА. Сообщение об угрозе опубликовало РСЧС в 22:29.

Жителей области просят не подходить к окнам. В случае атаки беспилотников не следует делать фото или видео работ ПВО.

Рязанцам напоминают, что нужно доверять только официальной информации. В чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 112.