Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

На территории Рязанской области 20 мая объявлена угроза атаки БПЛА. Сообщение об угрозе опубликовало РСЧС в 22:29.
Жителей области просят не подходить к окнам. В случае атаки беспилотников не следует делать фото или видео работ ПВО.
Рязанцам напоминают, что нужно доверять только официальной информации. В чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 112.
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