Участники из 13 стран мира присоединятся к Форуму древних городов в Рязани

Представители 13 стран мира присоединятся к VI Международному Форуму «Юность древних городов». География участников в этом году широка — от европейских государств до стран карибского бассейна, сообщили организаторы Форума в понедельник, 21 августа, в ходе пресс-завтрака, посвящённого старту масштабного события.

Участие в Форуме как в очном, так и в заочном формате примут представители Кубы, Колумбии, ОАЭ, Беларуси, Узбекистана, Абхазии, Турции, Египта. На связи с Рязанью будет Европа — подключатся участники из Италии, Франции, Швеции, Великобритании, Шотландии.

По традиции Рязань станет международной диалоговой площадкой, где обсудят вопросы сохранения культурного наследия, традиций, развития исторического и культурного образования, комфортной городской среды в городах мира старше пятисот лет. Кстати, за пять лет работы форума участие в нем приняли порядка 200 городов из 60 стран мира.

С программой Форума древних городов можно ознакомиться по ссылке.