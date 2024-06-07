Пятница, 7 июня, 2024

Убивавший женщин маньяк-молотобоец выходит на свободу

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: СК РФ с сайта КП

В 2024 году заканчивается срок заключения под стражей зеленоградского маньяка, которого также называли «молотобоец». Местные жители с ужасом ждут его возвращения, пишет «Комсомольская правда».

Первые нападения были совершены в 2001 году. Неизвестный на темной дороге поджидал женщин, подходил со спины и бил молотком по голове. За полгода было убито 4 женщины, 10 покалечены.

Нападения происходили у Чёрного озера. Четыре случая за четыре дня. Две скончались на месте. Две выжили. Во всех случаях им разбивали головы ударами молотка. После этого мужчина забирал всё, что мог найти у жертв. У одной пенсионерки он похитил даже картошку.

Позже выяснилось, что такое же нападение, с молотком, зарегистрировали в соседнем Солнечногорском районе Подмосковья. Двое убитых и трое раненых за неполную неделю.

Задержать маньяка удалось случайному прохожему, увидевшему нападение на женщину. Близкие преступника сразу не поверили, что он мог совершить такое.

39-летнего Юрия Гриценко все считали тихим алкоголиком. «Никаким», слабохарактерным. После службы в армии молодой человек работал в милиции, но его выгнали за пьянку.

Парень женился, у супругов родилось двое детей, но семейная жизнь не сложилась. В 1993 году его нашли мертвецки пьяным в квартире с мертвой проституткой. Проспавшийся Гриценко объяснил, что женщина пыталась его обворовать, а он за это несколько раз ударил ее по голове сковородой.

После 9 лет колонии Юрий вернулся домой, жена выделила ему комнату, устроила работать грузчиком в магазин.

И всего через несколько месяцев Гриценко начал нападать на женщин в лесопарке. На одном из допросов он шокировал следователей, заявив, что ему «нравится звук, когда молоток бьет по голове». Психиатры же считали, что, нападая на женщин, алкоголик борется со своими детскими страхами — мать его была женщиной властной.

Не совсем понятно, почему мужчине не дали пожизненный срок за такие зверские преступления. Сейчас Гриценко 61 год, он готовится выйти на свободы. Местные жители боятся.

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