У рязанского гипермаркета «Глобус» произошло серьёзное ДТП

Вечером в пятницу, 8 апреля, у рязанского гипермаркета «Глобус» произошла серьёзная авария, сообщает «RZN LIFE».
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На кадрах видно, что два автомобиля получили значительные механические повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
Вечером в пятницу, 8 апреля, у рязанского гипермаркета «Глобус» произошла серьёзная авария, сообщает «RZN LIFE».
На кадрах видно, что два автомобиля получили значительные механические повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
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