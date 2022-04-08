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Пятница, 8 апреля, 2022

У рязанского гипермаркета «Глобус» произошло серьёзное ДТП

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У рязанского гипермаркета «Глобус» произошло серьёзное ДТП

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Вечером в пятницу, 8 апреля, у рязанского гипермаркета «Глобус» произошла серьёзная авария, сообщает «RZN LIFE».

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На кадрах видно, что два автомобиля получили значительные механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

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