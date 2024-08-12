Тысячи гаражей затопило в рязанском посёлке Сысоево

Четыре гаражных кооператива оказались затоплены в рязанском посёлке Сысоево. Владельцы гаражей не могут пользоваться ими по назначению из-за воды, которая просто-напросто не уходит из подвалов уже несколько месяцев. При этом ведомства, в которые люди посылают обращения, не реагируют. Об этом редакции 7info сообщил председатель гаражного кооператива «Легковушка» Михаил Катринец.

По всей видимости, причиной происшествия стало изменение циркуляции воды. Поблизости с кооперативами «Луч», «Легковушка», «Виктория» и «Вагранка» находится пруд, вода из которого после весеннего разлива раньше стекала по трубам в овраг. Однако на близлежащем участке начала стройку компания. Владельцы гаражей не исключают, что именно это могло стать причиной затопления.

– У меня в гараже 35 сантиметров воды, я там ничего не могу хранить. Август месяц скоро заканчивается, пора копать картошку. Куда мне её складывать, я не знаю… В подвале гаража хранили продукцию я, мой сын и моя дочь. Это три семьи. Некоторые, как мне говорят, по три, по четыре, по пять семей продукцию там держат, – объясняет Михаил Катринец.

Мало того, что огромное количество гаражей пострадало от самого факта затопления, их владельцы опасаются, что застоявшаяся в подвалах вода может быть опасной. Причина в том, что рядом находятся кладбища, и она могла напитаться опасными веществами из почвы.

– Это страшно. Люди ко мне приходят, говорят: «у меня какой-то трупный запах появился в подвале», – рассказывает председатель «Легковушки».

Обращения, по словам председателя кооператива, были направлены в прокуратуру области и в правоохранительные органы. Структуры перенаправили заявления в администрацию Рязани и прокуратуру Железнодорожного района. Реакции до сих пор нет. Владельцы гаражей переживают о том, что их проблема просто «перекладывается» с одного ведомства на другое, и в ближайшее время решать её никто не будет.

Редакция 7info просит городские структуры обратить внимание на ситуацию, произошедшую в гаражных кооперативах, и помочь людям решить проблему.