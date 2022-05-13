Тверской губернатор Руденя раскрыл правду о встрече с Путиным

Глава Тверской области Игорь Руденя рассказал о том, что осталось за кадром его встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет Tverigrad.

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Политик пояснил, что обсуждал с главой государства поддержку Тверского вагонзавода, которая позволит получать дополнительные деньги на импортозамещение.

«По поручению главы государства разрабатываем программу по 100-процентному замещению всей элементной базы в машиностроении. Это касается электроники, комплектующих. Уверен, что с этой задачей справимся, потребуется от 1,5 до 2 лет», — рассказал Руденя.

Губернатор уточнил, что Путин также поддержал предложение о газификации города Торопца к 950-летнему юбилею.