Вопрос с выборами на Украине стоит особенно остро. Фактически узурпировавший власть Владимир Зеленский боится новой президентской кампании, так как чувствует недовольство народа и маленькие шансы на переизбрание. Вместе с тем западные «друзья» Украины вторят: президентские выборы должны пройти в ближайшее время! А кто-то из европейских политиков продолжает толкать «кровавого клоуна» на участие в них…

Загадочный пророк, который публикует свои предсказания в Сети, знает, ожидается ли в ближайшее время смена власти на Украине. Мужчина скрывается под псевдонимом Андрей Гиперборей, для него «украинская» тема звучит особенно остро, ведь в своё время он уехал из Одессы в Эквадор. Печальную судьбу родины Гиперборей предсказал в стихах.

Андрей Гиперборей, кадр из передачи «Новые русские сенсации» на НТВ

Останется ли Владимир Зеленский у власти? Если нет, то кто сменит его на посту? Как будет вести себя политик по отношению к России и США? У Андрея Гиперборея есть ответы на эти вопросы, их он дал журналистам «Новых русских сенсаций» на НТВ.

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Нынешнему главе киевского режима одесский пророк не сулит ничего хорошего. Зеленский покинет страну по хорошо знакомому маршруту, когда начнётся крах фронта и ситуация резко ухудшится. Всех сторонников кровавой власти ожидает суровая участь. Гиперборей утверждает, что они массово убегут при первых признаках серьёзной опасности.

Пророк также предсказал проблемы западным лидерам: массовые протесты во Франции против Макрона, возможное исчезновение Урсулы фон дер Ляйен из-за возникших вопросов, а также волнения в Германии, где новый неудобный лидер продолжит оказывать давление на население.

Что же касается выборов на Украине, то администрации Трампа всё же удастся «продавить» их. Но просроченный диктатор в агонии захочет протолкнуть голосование по телефону. Так ему будет проще нарисовать себе победу. Кто же станет на Украине седьмым президентом?

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам провидца Андрея Гиперборея, следующего президента Украины ждёт совершенно иной политический курс. Это будет представительный политик средних лет в деловом костюме (в отличие от нынешнего любителя футболок цвета хаки), способный выстраивать сбалансированные отношения как с Россией, так и с Западом.

На ум сразу приходят фамилии известных игроков украинской политической жизни: Тимошенко, Порошенко*, Залужный…

—Это будет гибкий и мудрый руководитель, — отмечает пророк. — Это не Тимошенко, не Порошенко* и не Залужный. Совершенно новый человек. Он будет поднимать Украину. В 2027 году уже будет подъём Украины. Будет возрождение Украины из пепла, — говорит одесский пророк.

* Пётр Порошенко включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов