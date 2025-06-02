Серия терактов, произошедших на территории Российской Федерации накануне второго раунда переговоров в Стамбуле, кардинально изменит перечень обсуждаемых тем. По словам политолога Юрия Самонкина, договоренности теперь могут касаться лишь обмена военнопленными и вопросов безопасности вокруг атомных электростанций.

Что изменилось? Переговоры под знаком терактов

Произошедшие теракты, в частности, подрыв мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня, а также гибель и ранения мирных жителей (включая троих детей) непосредственно перед началом переговоров, задают совершенно иной тон. Политолог Юрий Самонкин в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что эти события – не совпадение.

«Террористические акты произошли не 29 или 30 мая, а накануне переговоров. Еще и в День защиты детей. Это не совпадение, — заявил Самонкин. — Сегодня переговоры будут идти на повышенной ноте, потому что в условиях продолжающихся атак на Россию невозможно говорить о дальнейших мирных инициативах, а тем более о каких-то уступках киевскому режиму».

Какие темы останутся? Обмен пленными и АЭС – вот и все!

В свете сложившейся ситуации список тем для обсуждения на переговорах будет значительно сужен. По мнению Юрия Самонкина, основной фокус будет смещен на вопросы, имеющие критическое значение для безопасности и гуманитарных аспектов:

Обмен военнопленными: Эта тема всегда остается приоритетной в условиях любого конфликта, и сейчас она выйдет на первый план, как наиболее реалистичная для достижения компромиссов.

Эта тема всегда остается приоритетной в условиях любого конфликта, и сейчас она выйдет на первый план, как наиболее реалистичная для достижения компромиссов. Энергетическая безопасность, особенно Запорожская АЭС: Вопрос безопасности атомных реакторов, и в первую очередь Запорожской АЭС, станет предметом серьезного обсуждения. Политолог считает, что эта тема будет подниматься даже в стенах Совбеза ООН.

Что дальше? Возможное смещение Зеленского

Самонкин также отметил, что неустанные попытки «киевского режима» саботировать переговоры могут заставить мировое сообщество искать новые, более радикальные пути урегулирования конфликта. В числе таких вариантов может быть и скорое смещение Владимира Зеленского.

Ситуация накаляется, и ожидать прорывных мирных инициатив в ближайшее время, по всей видимости, не стоит. Переговоры, скорее всего, ограничатся самыми насущными и болезненными вопросами, прямо влияющими на безопасность и человеческие жизни.