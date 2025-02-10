Телеканал ТНТ покажет комедийный сериал «Афродеревня» с Сычевым, Крыловой и Ниамеди

17 февраля в 21.00 телеканал ТНТ покажет премьеру комедийного сериала «Афродеревня» (16+) про то, как обычное село Рузское становится приютом для гостей из Африки, которые переворачивают привычную жизнь его обитателей. Продюсеры проекта – Сарик и Гевонд Андреасяны, режиссер – Ашот Кещян («Кабинет путешественника», «Старая гвардия. Огненный след»). В ролях – Владимир Сычев («Патриот»), Анастасия Крылова («Вдохновение»), звезда шоу «Утро.ТНТ» Давид Ниамеди, Олег Верещагин («Омар в большом городе»), Кирилл Мелехов («Конец света») и др. Также в сериале снялись Эндрю Нджогу, Туликункико Кайянге Франсин и Исмаил Коне.

В жизни сорокапятилетнего Анатолия Столбова все чётко. Вот уже несколько лет он является главой деревни Рузское, успешно осваивает бюджет, периодически устраивая обильные застолья и показательные выступления для комиссии из центра. Одно лишь гнетет Анатолия — его дочь Таня год назад уехала в Африку преподавать русский язык, и он жутко по ней скучает. И вот в его жизни наступил праздник — дочка вернулась! Но не одна, а вместе с группой африканцев, которым негде жить из-за стихийного бедствия. Столбов не хочет принимать гостей, но тут приезжает комиссия из центра. Таня представляет африканцев комиссии и говорит, что по инициативе Анатолия их деревня участвует в международной программе взаимопомощи и расселения. Комиссия хвалит Столбова и обещает выделить деньги на развитие программы. Поэтому Столбов и прочие селяне вынуждены терпеть экзотических гостей. Но когда Анатолий узнает, что его дочка собирается замуж за африканца, его терпению приходит конец.

За проектом «Афродеревня» стоит вполне реальная новость о запуске в России программы, которая позволит переселенцам из Африки заниматься сельскохозяйственной деятельностью в российских глубинках. Авторы сериала раскрутили комедийный потенциал этой истории, чтобы поговорить как про разницу национальных характеров, так и про любовь, которая всех объединяет.

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Сарик Андреасян, продюсер: «Идея сериала родилась из реальной новости — я наткнулся в Telegram на сообщение о том, что в Тверской области появится афродеревня. Концепция показалась мне настолько интересной, что я сразу отправил её Тине Канделаки, и телеканал ТНТ поддержал разработку проекта. Но за комедийной оболочкой скрывается более глубокая тема. Это история о принятии, о том, что, несмотря на разницу культур, все мы люди, которые могут жить рядом, дружить и быть счастливыми. В конечном счёте, это рассказ о большой русской душе, способной понять, принять и помочь другому».

Владимир Сычев, исполнитель главной роли: «Мой герой Столбов – яркий, харизматичный, авантюрный. Порой такой проходимец, что хочется его побить, а порой настолько трогательный, что ему невозможно не сочувствовать. А сама история очень веселая. Для меня как для актера важно играть разноплановые роли и погружаться в непохожие друг на друга амплуа, и я рад, что в проектах братьев Андреасян мне это удается. «Афродеревня» – это вообще особенный проект, сценарий не похож ни на один другой. Оказывается, действительно есть программа, по которой российские деревни заселяются выходцами из Африки. Авторы взяли актуальную тему и написали сценарий. Так было и с «Бедным олигархом» — только ввели санкции, а команда Сарика уже написала сценарий. Быстро, профессионально, актуально».