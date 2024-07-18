Телеканал НТВ приступил к съёмкам исторической военной драмы «Топор. 1945. Июль»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам пятой части исторической военной драмы «Топор» – «Топор. 1945. Июль» (18+). В центре сюжета – история старшины Ивана Родина, роль которого бессменно исполняет народный артист России Андрей Смоляков.

Лето 1945 года. Советское командование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию в Маньчжурии. В расположение одной из дивизий пробирается Алексей Хламов (Александр Панекин), русский эмигрант, заражённый оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731».

Вадим Островский, автор сценария, режиссёр: «В основе картины лежит история «Отряда 731». Это печально известная японская лаборатория, где проводились всевозможные опыты на людях, по жестокости, наверное, даже превосходящие эксперименты немцев в концлагерях. Эти опыты ставились с целью создания мощного бактериологического оружия, так называемых керамических бомб, в которых были запечатаны убийственные вирусы».

Для выяснения достоверности показаний беглеца в тыл к японцам отправляют разведгруппу Кравцова (Константин Адаев), Родина (Андрей Смоляков) и резидента в Японии Чена (Алексей Франдетти). Возглавляющий охрану лаборатории полковник Такеси Танагути (Сон Кён Ван) всеми силами пытается помешать советским войскам обнаружить секретные разработки. На помощь разведгруппе приходят послушники близлежащего буддистского монастыря.

«Герои фильма отправляются в рейд, когда советскому командованию становится известно, что японцы вот-вот закончат работу по оснащению бомб вирусами. Эта история о том, как наши разведчики, включая знакомого зрителям Ивана Родина, попадают в тыл к японцам и находят эту лабораторию. Конечно же, в фильме много художественного вымысла. Мы специально изменили фамилию японского врача генерал-лейтенанта Сиро Исии, руководителя «Отряда 731», но центральная история нашего сюжета – это не вымысел, в реальности так оно и было. Надо отметить, что фильмов об этом периоде, о знаменитой Манчьжурской операции, в отечественном кинематографе почти не было», – рассказывает Вадим Островский.

Съёмки проекта пройдут в Центральной России и на Дальнем Востоке. Посёлок Шаховская Московской области станет декорацией для действий на железнодорожном узле, а на аэродроме в Киржаче Владимирской области снимут сцены с парашютными прыжками. Значительная часть съёмок двухсерийного фильма пройдёт в Бурятии: в окрестностях Улан-Удэ восстановят военные события, а в бурятском дацане снимут сцены, происходящие в китайском буддистском монастыре. В картине задействованы иностранные актёры из Японии, Китая и Кореи, в роли настоятеля дацана зритель увидит мастера Ши, настоящего монаха знаменитого Шаолиня, кроме того диалоги в фильме будут вестись на русском, японском и китайском языках.

Напомним, первая часть военной картины «Топор»вышла в эфир НТВ 9 мая 2018 года. Она рассказывает о бывшем есауле Иване Родине, который жил отшельником в Тайге, но отправился на фронт, узнав о начале ВОВ. В продолжении истории «Топор. 1943» Иван встретил родного брата, который, как выяснилось, воевал на немецкой стороне. В третьей части картины – «Топор. 1944» – Иван Родин и разведгруппа Одинцова занимались спасением детей из концлагеря. Четвёртая часть фильма – «Топор 1945» – рассказывает о наступлении Советской Армии в Восточной Пруссии и награбленных фашистами сокровищах.

Первая часть исторической драмы стала лауреатом премии «ТЭФИ – Летопись Победы» в номинации «Телевизионный художественный сериал». Вторая, третья и четвёртая части проекта победили в номинации «Лучший мини-сериал на ТВ» премии АПКиТ. Кроме того, «Топор 1945» признан победителем премии ТЭФИ сразу в двух номинациях – «Телефильм или мини-сериал до четырёх серий» и «Актёр исторического сериала» (Андрей Смоляков).