Воскресенье, 25 августа, 2024

Telegram выпустил заявление после задержания Павла Дурова во Франции

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от mamewmy на Freepik

Администрация мессенджера Telegram выступила с официальным заявлением после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова. В заявлении подчеркивается, что Telegram полностью соблюдает законы Европейского союза, включая Закон о цифровых услугах (DSA), и что их подход к модерации контента соответствует отраслевым стандартам и постоянно улучшается.

Кроме того, представители Telegram отметили, что Павел Дуров часто путешествует по Европе и ему «нечего скрывать». Они также назвали «абсурдным» утверждение о том, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление сервисом.

Telegram, имеющий почти миллиард пользователей по всему миру, подчеркнул, что остается верен своим пользователям и надеется на скорейшее разрешение текущей ситуации.

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