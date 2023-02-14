Вторник, 14 февраля, 2023
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 Тайна портрета «Дама с письмом»

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Вторая половина 19 века  в живописи – время обращения к давно ушедшим эпохам –  Античности, Средневековью, Возрождению, Ренессансу.

 Многие художники обращаются к костюмным портретам и жанровым сценам. К этому типу относится работа итальянского живописца Альфонсо Савини «Дама с письмом», которая находится в фондах Рязанского художественного музея.

Художник прославился небольшими произведениями, рассказывающими о жизни разных времён.

На картине « Дама с письмом» героиня изображена в костюме начала 19 столетия. Колорит и окружающий её пейзаж  напоминают нам о лёгких галантных сценах  французских мастеров 17-18 столетия. А момент письма отличается, современной автору, пленэрной  и даже импрессионистической  живописью.

Ответить на вопрос о том, что написано в письме, помогут воображение  и фантазия.

Увидеть картину «вживую» можно было на выставке « Западно-Европейского искусства 16-19 столетий».   Рубрика «День шедевра»  даёт уникальную возможность рассмотреть картину онлайн.

 Тайна портрета «Дама с письмом»
 Тайна портрета «Дама с письмом»
 Тайна портрета «Дама с письмом»
 Тайна портрета «Дама с письмом»
 Тайна портрета «Дама с письмом»

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