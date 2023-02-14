 Тайна портрета «Дама с письмом»

Вторая половина 19 века в живописи – время обращения к давно ушедшим эпохам – Античности, Средневековью, Возрождению, Ренессансу.

Многие художники обращаются к костюмным портретам и жанровым сценам. К этому типу относится работа итальянского живописца Альфонсо Савини «Дама с письмом», которая находится в фондах Рязанского художественного музея.

Художник прославился небольшими произведениями, рассказывающими о жизни разных времён.

На картине « Дама с письмом» героиня изображена в костюме начала 19 столетия. Колорит и окружающий её пейзаж напоминают нам о лёгких галантных сценах французских мастеров 17-18 столетия. А момент письма отличается, современной автору, пленэрной и даже импрессионистической живописью.

Ответить на вопрос о том, что написано в письме, помогут воображение и фантазия.

Увидеть картину «вживую» можно было на выставке « Западно-Европейского искусства 16-19 столетий». Рубрика «День шедевра» даёт уникальную возможность рассмотреть картину онлайн.