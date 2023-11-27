Суд приговорил журналистку Александру Баязитову к 5 годам колонии общего режима, сообщает телеграм-канал Readovka.

Басманный суд Москвы признал уроженку Рязани виновной в вымогательстве. Прокурор просил для Баязитовой 14 лет колонии, судья решил назначить 5 лет лишения свободы.

Баязитову обвиняли в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Ушакова. По данным SHOT, сам заявитель просил для неё условный срок.

Более года страдающая диабетом журналистка провела в СИЗО.

Коллегу Баязитовой пиарщицу Чурилову приговорили к 4 годам колонии.