Понедельник, 27 ноября, 2023
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Суд приговорил журналистку Александру Баязитову к 5 годам колонии общего режима

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Баязитова, скриншот видео SHOT
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Суд приговорил журналистку Александру Баязитову к 5 годам колонии общего режима, сообщает телеграм-канал Readovka.

Басманный суд Москвы признал уроженку Рязани виновной в вымогательстве. Прокурор просил для Баязитовой 14 лет колонии, судья решил назначить 5 лет лишения свободы.

Баязитову обвиняли в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Ушакова. По данным SHOT, сам заявитель просил для неё условный срок.

Более года страдающая диабетом журналистка провела в СИЗО.

Коллегу Баязитовой пиарщицу Чурилову приговорили к 4 годам колонии.

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