Студенты РГРТУ получат стипендии от Tele2

В День российского студенчества Tele2 и Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина объявили о старте стипендиальной программы.

Оператор мобильной связи Tele2 заключил соглашение о сотрудничестве с РГРТУ и учредил стипендиальный проект, в рамках которого студенты университета могут выступить в качестве экспертов и разработать проекты по запуску инновационных сервисов и совершенствованию сферы цифрового образования в регионе. Авторы трех лучших идей получат стипендии от оператора общим фондом в 200 тысяч рублей.

«Современные студенты отличаются высокой степенью погружения в технологии. Мы бы хотели, чтобы ребята поделились с нами своими идеями по развитию цифровой среды в родном регионе и, возможно, вместе у нас получится их осуществить. Наша команда подготовила три тематики конкурсных заданий – они охватывают разные направления: от обучения до телекома. Предлагайте то, чего не хватает в digital именно вам, и не исключено, что это станет первым шагом для создания чего-то нового в цифровой сфере» — отметила директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева.

В категории «Поколение зумеров&Tele2» студенты смогут предложить идеи в сфере мобильной связи. «Цифровые университеты будущего» – это инновационные методы обучения и digital-сервисы для студентов и преподавателей. В направлении «Новые применения телекома» оцениваются нестандартные IT-решения, которые станут полезны региону и его жителям.

Принять участие в конкурсе могут студенты всех форм обучения по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для этого необходимо подать заявку в период с 1 по 28 февраля на сайте student.tele2.ru.

Михаил Чиркин, ректор РГРТУ, профессор, доктор физико-математических наук отметил, что сотрудничество с крупной телекоммуникационной компанией позволит студентам университета в полной мере реализовать свой творческий потенциал, воплотить в жизнь будущие проекты.

Уже в апреле жюри конкурса, в состав которого войдут представители Tele2 и РГРТУ, определят лучшие работы. Тройке победителей будут вручены стипендии оператора: 100 тысяч рублей, 60 тысяч рублей и 40 тысяч рублей.